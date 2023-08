Autofahrer aufgepasst: Hier ist in den nächsten Wochen in Magdeburg gesperrt

In Magdeburg finden in den kommenden Wochen wieder Bauarbeiten statt. (Symbolbild) © 123RF/stgrafix

Bereits in den vergangenen Tagen konnten einige Baustellen endlich aufgelöst werden. So rollt jetzt auf der Lüneburger Straße (Alte Neustadt), der Magdeburger Straße (Ottersleben) und im Milchweg (Neustädter Feld) der Verkehr wieder ganz normal.

Die Georg-Heidler-Straße (Brückfeld) wurde am gestrigen Mittwoch freigegeben, am Donnerstag folgt dann auch die Sudenburger Wuhne (Sudenburg).

Doch die Stadt Magdeburg kündigte in einer Mitteilung nun auch insgesamt sechs neue Sperrungen an. Zum einen kommt es an einem Abschnitt des Westrings zu Sperrungen wegen einer SWM-Havarie. Das sollte bis etwa einschließlich 14. August dauern.

Ab dem 14. August wird einen Monat lang der Fermersleber Weg (Leipziger Straße) im Bereich der Brücke des Magdeburger Rings dicht gemacht.

Ebenfalls am 14. August kommt es in der Birkenallee (Alt Olvenstedt) wegen Tiefbauarbeiten zu Verkehrseinschränkungen. Die Sperrung besteht aber nur bis etwa 18. August. In beiden Fällen werden Bauarbeiten der SWM durchgeführt.