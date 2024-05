Baustellen in Magdeburg werden freigegeben - doch eine kommt hinzu

Magdeburg - In den vergangenen Tagen konnten mehrere Sperrungen im Magdeburger Stadtgebiet wieder freigegeben werden. Es kommt aber auch eine wichtige hinzu.

In Magdeburg kommen immer mehr Baustellen hinzu. (Symbolbild) © 123rf/markisius

Am Montag konnte die Baustelle im Draisweg (Stadtfeld Ost) beendet werden - dort hatten Arbeiten der SWM stattgefunden.

Wie die Stadt Magdeburg mitteilte, wurde auch die Sperrung am Südring am Montag aufgehoben. Nun können Autofahrer wieder nach links in die Sudenburger Wuhne (Sudenburg) abbiegen.

In der kommenden Woche stehen aber auch eintägige Verkehrsbehinderungen am Magdeburger Ring bevor. Dort müssen Asphaltarbeiten verrichtet werden.

Am 6. Mai steht zwischen 7 und 16 Uhr stadteinwärts nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Abfahrt zur Salbker Chaussee (Ottersleben) ist zusätzlich gesperrt.

Am Folgetag ist im gleichen Zeitraum die Gegenrichtung betroffen.