Bauverlängerungen und Sperrungen: Hier kommt Ihr in Magdeburg erstmal nicht durch!

Magdeburg - Wie die Stadt Magdeburg mitteilte, müssen sich Autofahrer und Anwohner in der Innenstadt wieder auf einzelne Baustellen und Sperrungen einstellen.

In den nächsten Wochen wird in Magdeburg wieder gebaut! (Symbolbild) © 123rf/markisius

Demnach bleibt der Burgstaller Weg in Höhe der Abzweige Milchweg und Süplinger Weg bis zum Jahresende voll gesperrt. Grund sind noch immer stattfindende Leitungsarbeiten der Stadtwerke Magdeburg (SMW).

Der Kfz-Verkehr wird daher über die Lerchenwuhne umgeleitet. Geplant war zunächst, die Arbeiten bis zum 27. Oktober abzuschließen.

Am 31. Oktober finden Sanierungsarbeiten an der Strombrücke statt. Zwischen 6 und 16 Uhr werden an der Unterseite des östlichen Brückenendes Gerüstbauarbeiten durchgeführt. Eine Ruhestörung der Anwohner auf dem Kleinen Werder kann nicht ausgeschlossen werden. Die Stadtverwaltung bittet dafür um Verständnis.

Vom 1. bis voraussichtlich 17. November wird ein Teilabschnitt der Pfeifferstraße für den Kfz-Verkehr voll gesperrt. Grund sind Arbeiten im Auftrag der SWM in Höhe der Pfeifferschen Stiftungen. Autofahrer werden über den Schwarzkopfweg, In den Gehren und Witzlebenstraße sowie entgegengesetzt umgeleitet. Die Betriebe und Wohnhäuser an der Pechauer Straße sind währenddessen erreichbar.