Einschränkungen bei den MVB: Hindernisse sorgen am Sonntag für Änderungen im Verkehrsnetz

In Magdeburg müssen am Sonntag Fahrgäste der MVB mit Einschränkungen rechnen. An einigen Stellen in der Stadt werden Abschnitte vorübergehend gesperrt sein.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am Sonntag müssen in Magdeburg Fahrgäste der Verkehrsbetriebe (MVB) einige Einschränkungen beachten. Einige Linien der MVB müssen am Sonntag umgeleitet werden. (Archivbild) © MVB/Stefan Deutsch Der Grund dafür sind mehrere Hindernisse auf den Strecken verschiedener Straßenbahn- und Buslinien. So werden unter anderem Fahrleitungsinspektionen auf dem Südabschnitt des Breiten Weg von 8 bis 14 Uhr stattfinden. Deshalb müssen die Straßenbahnlinien 2 und 10 in dieser Zeit ab Hasselbachplatz über die Otto-von-Guericke Straße umgeleitet werden. Ab der Haltestelle Alter Markt verkehren diese wieder in gewohnter Linienführung. Die Haltestellen Domplatz, Leiterstraße und Goldschmiedebrücke entfallen. Bedient werden dafür die Haltepunkte Haeckelstraße/Museum, Verkehrsbetriebe und City Carré. Einschränkungen gibt es auch für die Buslinie 73. Weil in der Straße Am Krökentor von 7 bis 15 Uhr Kranarbeiten stattfinden, wird auch dieser Streckenabschnitt gesperrt. Die Buslinie 73 wird in dieser Zeit ab Julius-Bremer-Straße über die Otto-von-Guericke-Straße umgeleitet. Es entfallen die Haltestellen Weitlingstraße und Opernhaus. Zusätzlich werden die Ersatzhaltestelle Alter Markt (Höhe Papenbreer-Modehaus), Virchowstraße und Ersatzhaltestelle Opernhaus (Höhe Kreuzung Am Krökentor / Julius-Bremer-Str.) bedient. Ein Umstieg von und zu den Straßenbahnhaltestellen ist am Alten Markt möglich.

