16.11.2023 17:10 Es weihnachtet sehr in Magdeburg: Erster Wintermarkt eröffnet!

Seit dem heutigen Mittwoch können Besucher auf dem Wintermarkt an und in der Grünen Zitadelle in Magdeburg in Weihnachtsstimmung kommen!

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Es wird festlich in der Landeshauptstadt, denn am heutigen Donnerstag öffnete der erste Weihnachtsmarkt in Magdeburg seine Stände! Um das Hundertwasserhaus in Magdeburg eröffnete am Donnerstag der erste Wintermarkt. © Sophie Kemnitz Schon vor der Eröffnung des Weihnachtsmarktes auf dem Alten Markt können sich Einheimische und Touristen direkt in der Innenstadt schon jetzt über Glühwein, Pilzpfanne und Co. freuen. Schlendert man den Breiten Weg in Richtung Dom entlang, wird man nämlich vom "Winterzauber an der Grünen Zitadelle" überrascht. Wenn auch nicht so groß wie der typische Weihnachtsmarkt, hat der kleine Wintermarkt dennoch so einiges zu bieten. Im Innenhof und vor dem Hundertwasserhaus bringen die funkelnden Lichter, die leckeren Gerüche und festliche Live-Musik Besucher und Passanten jeden Tag von 12 bis 21 Uhr in vorweihnachtliche Stimmung. Mit der Eröffnung der Lichterwelten am 27. November wird es hier dann noch ein Stückchen magischer. Der "Winterzauber" hat täglich zwischen 12 und 22 Uhr geöffnet. © Sophie Kemnitz Einige Gäste wollten sich die Eröffnung nicht entgehen lassen. © Sophie Kemnitz Am 19. und 26. November sowie am 24. und 25. Dezember bleiben der Markt jedoch geschlossen.

Titelfoto: Bildmontage: Sophie Kemnitz