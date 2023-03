12.03.2023 13:22 Fashion-Hotspot Magdeburg: "Ottostadt macht Mode" lockt erneut Hunderte Besucher

"Ottostadt macht Mode" gibt es seit über 10 Jahren. Am Samstag bezog die Modenschau wieder die Johanniskirche in Magdeburg und lockte Hunderte Besucher an.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am Samstagabend fand in der Magdeburger Johanniskirche, die oft als beliebte Event-Location dient, erneut die Modenschau "Ottostadt macht Mode" statt. Oberbürgermeisterin Simone Borris (60, parteilos, M.) wurde zu Beginn der Modenschau auf der Bühne von Moderator Frank Wiedemann (l.) und Freddy Holzapfel (r.) begrüßt. © Robert Lilge/TAG24 Hunderte Modebegeisterte und Neugierige pilgerten am Samstag wieder in die Johanniskirche. Sie wollten sehen, was verschiedene Designer und Modelabels Neues zu bieten haben. Durch den Abend auf und neben dem ikonischen Laufsteg führten, wie in den vergangenen Jahren, erneut die beliebten Radiomoderatoren Freddy Holzapfel und Frank Wiedemann. Auch Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (60, parteilos) ließ es sich nicht nehmen und schaute persönlich vorbei. Ehe sie sich in der ersten Reihe zurücklehnen und das Spektakel auf sich wirken lassen konnte, wurde sie zu Beginn der Veranstaltung auf die Bühne geholt. Magdeburg Lokales Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 6. bis 10. März in Magdeburg geblitzt Auf die Frage, welcher Kleidungsstil ihr am meisten gefällt, antwortete sie: "Ich trage lieber schwarze Kleidung." Und das bewies sie im selben Moment mit einem schwarzen Kleid. Bevor die ersten Models den Laufsteg in Beschlag nehmen durften, wurde es jedoch kurz politisch. Die Moderatoren befragten die Bürgermeisterin zu aktuellen Themen wie den City-Tunnel (der definitiv am 1. April öffnen wird!) und zum Bau der Intel-Chipfabrik. Zu Letzterem reagierte Borris mit einem abgekupferten Spruch der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (68, CDU): "Wir schaffen das." Hintergrund war die Forderung des Chipherstellers nach mehr Fördergeld. Mode aus Sachsen-Anhalt, Deutschland und der Welt Das Unternehmen "BaroQco" aus den Niederlanden ließ das Publikum mit großen kreativen Schmuck-Ideen staunen. © Robert Lilge/TAG24 Zuerst durften die Models für das Schmuckunternehmen "BaroQco" (Niederlande) auf den Laufsteg. Mit glitzernden und goldglänzenden Dekorationen an Kopf, Hals oder Händen sorgten sie gleich zu Beginn für Hingucker. Selbst die Firmenbesitzer waren live vor Ort und wurden mit viel Beifall begrüßt. Eines der wichtigsten Aspekte der Modenschau ist auch das Präsentieren regionaler Modelabels und Kreationen örtlicher Designer. So waren unter anderem Designstücke der Modemacherin Weißmüller aus dem Südharz und vom Ebendorfer Atelier "Stoffconzebt" zu sehen. Neben weiteren nationalen Marken wie "Boris Makarucha" (Weimar) gab es unter anderem weitere Auftritte von internationalen Marken wie zum Beispiel "Anna Vyshy" aus der Ukraine zu sehen. Magdeburg Lokales Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 13. bis 17. März in Magdeburg geblitzt Die Bandbreite der Mode war groß. Von schlicht und modern, schwarz/grau und bunt bis hin zu ausgefallen und futuristisch. Für Jung und Alt war alles dabei. Gespickt wurde die Veranstaltung mit moderner Musik und Lichttechnik. Selbst kleine Showeinlagen in Form von Tänzen und Gesang überraschten das Publikum, welches sich schnell zum Klatschen mitreißen ließ. Eine mehrminütige Lasershow sorgte ganz am Anfang für einen aufregenden Start in einen spannenden und unterhaltsamen Abend. Nicht nur Kleidung stand im Mittelpunkt der Veranstaltung. Unter anderem auch Ketten, Ringe oder Kopfschmuck. © Robert Lilge/TAG24 Bunte Farben im grauen Winter: Kleidung wird wieder farbenfroh. © Robert Lilge/TAG24 Kleine Tanzeinlagen unterhielten das Publikum. © Robert Lilge/TAG24 Mit Stil und Eleganz wurden die Designerstücke dem Publikum vorgeführt. © Robert Lilge/TAG24 Kleider sorgten für ausreichend Hingucker. © Robert Lilge/TAG24 Die Modenschau beweist: Es muss nicht immer das klassische Weiß sein. © Robert Lilge/TAG24 Auch Oberbürgermeisterin Simone Borris (60, parteilos) schaute ganz genau hin. © Robert Lilge/TAG24 Zu sehen gab unter anderem Kleider und Kopfschmuck in verschiedenen Farben und Formen. © Robert Lilge/TAG24 Auf dem Laufsteg wurde nicht nur gelaufen. So wurde dem Publikum die Alltagstauglichkeit der Kleidung vorgeführt. © Robert Lilge/TAG24 Für jede Altersgruppe war etwas Passendes dabei. © Robert Lilge/TAG24 Auch Männer konnten sich von der neuesten Mode einen Eindruck verschaffen. © Robert Lilge/TAG24 Auch im Hintergrund gab es den einen oder anderen Blickfang, wie hier bei der Präsentation von Designer Boris Makarucha (Weimar). © Robert Lilge/TAG24 "Ottostadt macht Mode" gibt es bereits seit über 10 Jahren. Der anhaltende Zuspruch von Zuschauern und Modelabels lässt keine Zweifel aufkommen, dass diese Modenschau auch weitere Jahre für Aufsehen sorgen wird.

Titelfoto: Robert Lilge/TAG24