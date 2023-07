Firmenstaffel in Magdeburg: Das müssen Teilnehmer heute beachten!

Magdeburg - Am heutigen Donnerstagabend findet im Magdeburger Elbauenpark wieder die populäre Firmenstaffel statt. Für Teilnehmer und Besucher gibt es einige wichtige Regeln und Ratschläge.

Am Donnerstagabend findet im Magdeburger Elbauenpark wieder die Firmenstaffel statt. (Archivbild) © Freshpepper/Andreas Lander

Das Sportevent, das seit nunmehr zehn Jahren in der Elbestadt stattfindet, geht auch in 2023 wieder mit vielen Unternehmen aus der Region an die Startlinie.

Der Zeitplan für alle Besucher und Teilnehmer sieht wie folgt aus:

15 Uhr - kostenfreier Eintritt in den Park, Eröffnung der Kinder- und Cateringangebote, Startnummernausgabe

- kostenfreier Eintritt in den Park, Eröffnung der Kinder- und Cateringangebote, Startnummernausgabe 17.30 Uhr - Maskottchenlauf der Sparkasse Magdeburg

- Maskottchenlauf der Sparkasse Magdeburg 18 Uhr - offizieller Startschuss mit Wirtschaftsminister Sven Schulze (43, CDU)

- offizieller Startschuss mit Wirtschaftsminister Sven Schulze (43, CDU) ab etwa 19 Uhr - Zieleinläufe

- Zieleinläufe 19.45 Uhr - After-Run-Party mit Tänzchentee

- After-Run-Party mit Tänzchentee 20 Uhr - große Siegerehrung

- große Siegerehrung 23 Uhr - Veranstaltungsende

Der Start- und Zielbereich befindet sich auf der Open-Air-Wiese neben der Seebühne. Dann führt die Drei-Kilometer-Strecke durch den ganzen Elbauenpark.