Keinen Plan für das Wochenende? Das könnt Ihr am Samstag in Magdeburg unternehmen

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Auch an diesem Wochenende gibt es so einiges in Magdeburg zu erleben. TAG24 hat für Euch ein paar Event-Tipps für Euren Samstag zusammengefasst.

Nachtflohmarkt & Stoffmarkt

Herrenkrug - Am Samstag können Schnäppchenjäger wieder auf ihre Kosten kommen. Auf dem Messegelände im Herrenkrug findet von 15 bis 23 Uhr nämlich der Nachtflohmarkt statt. Der Eintritt kostet drei Euro. Alter Markt - In der Magdeburger Innenstadt finden Nähbegeisterte am Samstag den deutsch-holländischen Stoffmarkt. Von 9 bis 17 Uhr werden hier an zahlreichen kreativ dekorierten Ständen Stoffen, Zubehör und alles um das Thema "Nähen" angeboten.

Für den einen Ramsch, für den anderen ein genau das Richtige. Der Nachtflohmarkt hat so einiges zu bieten. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock

Krimi-Samstag

Zentralbibliothek Magdeburg - Kinder und Jugendliche ab 14 Jahren können in Gruppe von ein bis fünf Personen am Krimi-Samstag von 10 bis 13 Uhr wieder spannende Fälle lösen. Bis zu zwei Stunden kann so ein Krimi-Spiel dann schon einmal dauern. Zur Auswahl stehen unter anderem die Spiele "Feuer in Adlerstein" und "MicroMacro: Crime City". Der Eintritt ist kostenlos. Anmelden könnt Ihr Euch unter der 03915404857.

Löst mit eurer Gruppe spannende Kriminalfälle in der Zentralbibliothek Magdeburg. (Symbolbild) © Asmodee/dpa

Depeche Mode Tribute

Altes Theater - Für Musik-Fans gibt es am Samstag im Alten Theater einen besonderen musikalischen Leckerbissen. Die Band "Forced to Mode" präsentiert ihre einzigartige Depeche Mode Tribute-Show. Mit viel Liebe zum Detail bringen die drei Musiker die Klänge der Kult-Band nach Magdeburg. Karten gibt es für 38,50 Euro im Vorverkauf.

Die Band "Forced to Mode" verzaubert ihre Zuhörer mit den Klängen von Depeche Mode. (Symbolbild) © 123RF/nd3000

Schmausen in Sudenburg

Sudenburg - Zum dritten Mal findet in Magdeburg der Pop-up-Bistro-Day statt. Von 15 bis 19 Uhr eröffnen dann wieder Privatleute ihr eigenes "Bistro" auf dem Ambrosiusplatz in Sudenburg. Von Pizza bis Lakritzlikör ist alles dabei. Der Eintritt ist frei.

Schmecken lassen! Auf dem Ambrosiusplatz in Sudenburg bieten Privatleute leckere Speisen an. (Symbolbild) © 123RF/ammentorp