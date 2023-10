Kurzfristige Baustelle! Diese Straßenbahnlinie fährt heute anders

Magdeburg - Am heutigen Montag gibt es laut der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB) eine kurzfristige Änderung im Straßenbahn- und Kfz-Verkehr.

Aufgrund eines beschädigten Gleises kann die Linie 9 nicht über den Hauptbahnhof fahren. © MVB/Stefan Deutsch

Grund ist eine schadhafte Stelle im Gleis. Die Straßenbahnlinie 9 kann daher in Fahrtrichtung Neustädter See nicht über den Hauptbahnhof fahren. Die Fahrtrichtung Reform ist nicht betroffen.

Der Schaden befindet sich am Gleisdreieck Otto-von-Guericke-Straße/Hasselbachstraße und wird aktuell durch die Mitarbeiter der MVB beseitigt.

Fahrgäste müssen entweder an der Haltestelle Verkehrsbetriebe aussteigen und den Hauptbahnhof fußläufig erreichen oder an der Haltestelle City Carré in die Linien 1, 4, 6 oder 9 umsteigen, die zu den Haltestellen Hauptbahnhof Ost und Hauptbahnhof Nord fahren.

Für den Auto-Verkehr gelten folgende Änderungen: Durch die Bauarbeiten ist ein Abbiegen von der Otto-von-Guericke-Straße in Richtung Ernst-Reuter-Allee in die Hasselbachstraße ist nicht möglich. Von der Hasselbachstraße kann zudem in die Otto-von-Guericke-Straße nur in Richtung Hasselbachplatz abgebogen werden.