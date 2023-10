05.10.2023 09:00 Magdeburg Marathon: Diese Änderungen erwarten Euch auf den Straßen!

Am 8. Oktober findet in Magdeburg der 19. Magdeburg Marathon statt. In der Innenstadt kann es daher zu Sperrungen kommen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Auch in diesem Jahr geht es für Tausende Läufer beim 19. Magdeburg Marathon durch die Landeshauptstadt. Auf einige Verkehrsbehinderungen müssen sich Autofahrer daher am Samstag einstellen. Auch 2023 werden wieder tausende Läufer beim Magdeburg Marathon erwartet. (Archivbild) © DPA An der Elbe und dem Dom entlang, über die Sternbrücke durch den Stadtpark bis hin in den Herrenkrug werden die Marathonläufer am 8. Oktober durch Magdeburg entlang geleitet. Für eine sichere Route kann es auf der Strecke daher zu (temporären) Sperrungen für den Straßenverkehr kommen. Die Herrenkrugstraße ist daher vom Jerichower Platz bis zur Straße an den Rennwiesen ab 8.30 Uhr bis 15 Uhr temporär gesperrt. Magdeburg Lokales Nach der Corona-Krise: Magdeburg erlebt Tourismus-Boom Auch in den Bereichen Tessenowstraße, Herrenkrugpark, Sternbrücke, Stadtpark, Kleiner Stadtmarsch, Zollbrücke, Mittelstraße und Osterstraße müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Einschränkungen einstellen. Für die Läufer führt die Strecke unter anderem entlang der Elbe. © Max Patzig Die Ausfahrten Markgrafenstraße und Großer Werder vom Norden auf die B1 werden ebenfalls temporär gesperrt. Der Veranstalter "VLG 1991 Magdeburg e. V." geht davon aus, dass der Verkehr im Stadtbereich ab etwa 15.30 Uhr wieder normal abläuft. Zusätzlich wird auch der Bahn- und Busverkehr zum Magdeburg Marathon vorübergehend umgestellt. Diese Änderungen gibt es im Bahn- und Busverkehr zum Magdeburg Marathon Auch im Bahn- und Busverkehr muss mit Behinderungen gerechnet werden. © MVB/Stefan Deutsch Nach Angaben der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG wird es zwischen 8.45 Uhr und 12.30 Uhr aufgrund der Sperrungen auch zu Änderungen im Liniennetz kommen. Die Straßenbahnlinie 6 fährt daher nur bis zum Messegelände. Ein Ersatzverkehr ist nicht möglich. Auch bei der Linie 46 (Hasselbachplatz - Heumarkt) kann es zu kurzzeitigen Einschränkungen aufgrund der Routenführung im Stadtpark kommen. Magdeburg Lokales Michelle sagt Auftritt auf der "Mückenwiesn" ab: Dieser Schlager-Star ersetzt sie TAG24 wünscht Euch einen erfolgreichen Lauf und eine entspannte Fahrt!

