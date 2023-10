Magdeburg sucht ehrenamtliche Vormünder für rund 60 Kinder!

Rund 60 Kinder in Magdeburg benötigen einen Vormund. (Symbolbild) © 123RF/oksix

Die Freiwilligen sollen Ansprechpartner für die Kinder und Jugendlichen sein und übernehmen individuell das Sorgerecht. Hierbei setzen sie sich mit den Sorgen und Nöten der jungen Menschen auseinander und unterstützen sie direkt in schwierigen Lebenssituationen.

Häufig sind die Eltern der betroffenen Kinder nicht in der Lage, das Sorgerecht auszuüben, manchmal wird eine sorgeberechtigte Person gesucht, weil die Mutter selbst noch minderjährig ist. Auch unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder benötigen häufig eine sorgeberechtigte Person vor Ort.

Das Jugendamt sucht deshalb Menschen, die sich engagieren und die Zukunft dieser Kinder und Jugendlichen in Magdeburg mitgestalten möchten.

Wer Fragen zu den Aufgaben, der Eignung oder den Rahmenbedingungen haben sollte, kann am 12. Oktober um 19 Uhr am Informationsabend in der Volkshochschule teilnehmen.