Magdeburg trauert um Ehrenbürger Prof. Menahem Pressler (†99)

Magdeburg/London - Die Landeshauptstadt ist tief betroffen: Am Samstag verstarb der weltbekannte Pianist und gebürtige Magdeburger Prof. Menahem Pressler mit 99 Jahren in London.

Magdeburg trauert um Prof. Menahem Pressler. © Ole Spata/dpa

Als Max Jacob Pressler wurde Prof. Menahem Pressler am 16. Dezember 1923 in Magdeburg als Sohn eines jüdischen Textilhändlers geboren.

Schon früh offenbarte sich seine musikalische Begabung. Den ersten Klavierunterricht bekam er bei dem Organisten Kitzel.

Mai 1939 flüchtete der Pianist mit seiner Familie vor den Nationalsozialisten zunächst nach Italien und dann weiter nach Palästina. Seine musikalische Ausbildung setzte er nach der Flucht fort und ging 1946 in die USA.

1955 wurde er Professor an der School of Music der Indiana University in Bloomington. Im selben Jahr gründete Menahem Pressler das Beaux-Arts-Trio. Das Beaux-Arts-Trio löste sich jedoch 2007 auf. Menahem Pressler war dennoch viele Jahre für sein Lebenswerk unterwegs.