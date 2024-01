Mamas dürfen nicht feiern? So ein Quatsch! Hier steigt DIE Party für Muttis

Papas sind bei den Partys selbstverständlich auch herzlichst willkommen. © Maximaler Augenblick Fotografie

Mittlerweile fast in jedem Bundesland vertreten, kommt die Veranstaltung nun auch nach Magdeburg.

Die Idee, Partys für Muttis zu veranstalten, kam von den Zweifach-Mamas Andrea und Anna aus Wuppertal, die vor ein paar Jahren mal wieder feiern gehen wollten.

Bei der Suche stellte sich dann heraus, dass es leider keine Feiern gab, die bereits vor 23 Uhr starteten. Die Nacht durchzumachen war mit ihrem

Familienleben schwer vereinbar.

Daher haben sie es selbst in die Hand genommen und eine Art After-Care-Party für Mütter auf die Beine gestellt, die von 20 bis 23 Uhr stattfindet: die MAMAGEHTTANZEN-Party!

"Es ist ein richtiger Safe Place entstanden, in dem sich Frauen frei und sicher in einem Club fühlen [...]", so Julia Wolf von MAMAGEHTTANZEN über die Events. Am 8. März können nun auch Magdeburger Mamas in der Factory für 180 Minuten entspannt feiern und ein Stück Freiheit genießen.