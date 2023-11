Neue Baustellen in Magdeburg - darauf müssen Autofahrer nun achten

Magdeburg - Ab der kommenden Woche stehen für das Magdeburger Stadtgebiet wieder neue Baustellen an. Autofahrer – und Anwohner! – müssen sich auf Einschränkungen gefasst machen.

Für die kommende Woche wurden in Magdeburg neue Baustellen angekündigt. (Symbolbild) © 123RF/gerwinschadlphotography

Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, würde die Sperrung in der Pfeifferstraße (Cracau) am Freitag komplett aufgehoben werden. Auch die Königstraße (Ottersleben) sei ab Montag wieder frei, hieß es.

Dafür kommen aber neue Sperrungen hinzu: Die Einfahrtspur zum Allee-Center (Altstadt) muss an mindestens drei Tagen in der kommenden Woche verkürzt werden. Wann genau das sein soll, konnte noch nicht mitgeteilt werden. Es müsse an der Beleuchtung der Strombrücke gearbeitet werden.

Von Montag auf Dienstag ist die Warschauer Straße (Buckau) zwischen 22 und 4 Uhr dicht, da die Straßenabläufe gereinigt werden müssen.

Vom 24. bis 27. November wird dann die Brücke am Wasserfall (Cracau) erneut gesperrt. Grund sind Instandsetzungsarbeiten.

Örtliche Umleitungen für alle Sperrungen sind ausgeschildert.