Neue Baustellen in Magdeburg: Diese Sperrungen kommen auf Autofahrer zu

Das Baustellen-Geschehen in Magdeburg bleibt dynamisch - Autofahrer müssen sich auf acht neue Sperrungen einstellen. (Symbolbild) © 123rf/markisius

Am heutigen Freitag wird endlich die Sperrung in der Halberstädter Straße (Sudenburg) aufgehoben und beide Fahrstreifen stehen wieder zur Verfügung. Auch die Vollsperrung in der Hängelsbreite (Ottersleben) wird beendet, teilte die Stadt Magdeburg mit.

Dafür treten ab dem Wochenende mehrere Sperrungen in Kraft: Ab Freitagmittag bis kommenden Montag ist die Brücke am Wasserfall (Cracau) für den Verkehr dicht.

Wegen Reinigungsarbeiten müssen die Autotunnel in der Innenstadt über das Wochenende vorübergehend gesperrt werden: die Südröhre vom City Tunnel (Altstadt) vom 18. Juni, 21 Uhr, bis 19. Juni, 4 Uhr und dann die Nordröhre vom 20. Juni, 19 Uhr, bis 21. Juni, 4 Uhr.

In der Nacht vom 22. bzw. 23. Juni ist dann jeweils der Tunnel unter dem Askanischen Platz und der Tunnel am Uniplatz (Altstadt) dicht.