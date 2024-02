Neue Baustellen in Magdeburg: Diese Straßen sind bald dicht

Magdeburg - In Magdeburg konnten in den vergangenen Tagen einige Baustellen beendet werden. Doch Autofahrer sollten sich nicht zu früh freuen, denn die Stadt gab bereits neue Sperrungen bekannt.

In Magdeburg müssen sich Autofahrer auf neue Baustellen gefasst machen. (Symbolbild) © 123rf/mariok

In den vergangenen Tagen konnten die Sperrungen in der Salvador-Allende-Straße (Neustädter See), der Ballenstedter Straße (Lemsdorf) und im Korbwerder (Gewerbegebiet Nord) aufgehoben werden. Auch die Schillerstraße (Stadtfeld Ost) ist ab dem morgigen Freitag wieder frei.

Die Sperrung im Silberbergweg (Großer Silberberg) dauert nun doch noch bis zum 21. Februar an, da die dortigen Arbeiten fünf Tage länger brauchen als geplant.

Ab kommendem Montag sind zusätzlich neue Einschränkungen erforderlich, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

So beginnen am Baufeld auf der Ringbrücke in Höhe der Halberstädter Straße (Sudenburg) Umbauarbeiten für die geplante Änderung der dortigen Verkehrsführung.

Damit wird in beiden Fahrtrichtungen bis voraussichtlich 14. Juni jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen.