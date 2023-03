05.03.2023 06:50 Pendler aufgepasst! MVB kündigen Einschränkungen ab 6. März im Nachtverkehr an

In Magdeburg wird in der Großen Diesdorfer Straße für rund zwei Wochen am Netz der MVB gebaut. Der Nachtlinienbus N5 muss deshalb eine neue Route befahren.

Von Robert Lilge

Magdeburg - In Stadtfeld werden für knapp zwei Wochen Bauarbeiten am Netz der Magdeburger Verkehrsbetriebe für Einschränkungen sorgen. Die Nachtbuslinie N5 wird für rund zwei Wochen einen anderen Fahrplan bekommen. (Archivbild) © MVB/Peter Gercke Betroffen davon ist vor allem die Nachtbuslinie N5. Diese wird vom 6. bis 17. März in Fahrtrichtung Diesdorf umgeleitet. Sie fährt dann direkt über den Westring und nicht über die Arndstraße, wie die Verkehrsbetriebe mitteilen. Die Haltestellen Hermann-Giessler-Halle, Kleiststr., Wilhelm-Külz-Str. und Arndstr. müssen entfallen. Zusätzlich sollen die Haltestellen Liebknechtstr. und Spielhagenstr. angefahren werden. Magdeburg Lokales Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 27. Februar bis 3. März in Magdeburg geblitzt Grund für die Einschränkungen sind Bauarbeiten im Gleisbereich in der Großen Diesdorfer Straße. Dort wird das Netz für die Stromversorgung modernisiert. Die Straßenbahnlinien 1 und 6 können trotz der Baumaßnahmen ihren bekannten Takt fahren. Weitere Informationen und alle aktuellen Verkehrshinweise stellen die MVB auch auf ihrer Webseite zur Verfügung.

Titelfoto: MVB/Peter Gercke