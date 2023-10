09.10.2023 08:09 590 Raser, aufgepasst! Vom 9. bis 13. Oktober wird in Magdeburg wieder geblitzt

In Magdeburg wird vom 9. bis 13. Oktober wieder in der Innenstadt an vier Standorten geblitzt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In der Innenstadt Magdeburgs müssen sich vom 9. bis 13. Oktober an vier Standorten im Stadtgebiet wieder auf Blitzer einstellen.

Fuß vom Gas! In Magdeburg wird wieder geblitzt. (Symbolbild) © Daniel Reinhardt/dpa Leipziger Straße Straße: Leipziger Chaussee



Geschwindigkeit: 50 km/h Straße: Schilfbreite



Geschwindigkeit: 30 km/h

Neustädter Feld

Straße: Othrichstraße

Geschwindigkeit: 30 km/h Neue Neustadt Straße: Klosterwuhne



Geschwindigkeit: 30 km/h Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden. Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten auch außerhalb der Kontrollzeiten zu halten.

Titelfoto: Daniel Reinhardt/dpa