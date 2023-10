20.10.2023 05:40 Sammler, aufgepasst! Am Sonntag bietet Magdeburg die Pilzberatung an

Herbstseason ist Pilzseason: Am Wochenende strömen Pilzsammler wieder in die Wälder. Magdeburg bietet einen Service zur Bestimmung der Exemplare an.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Die Pilzsaison ist im vollen Gange und lockt Sammler in die Wälder. Doch ist das, was im Korb landet, auch immer genießbar? Magdeburg bietet erneut einen ganz besonderen Service an: die Pilzberatung! Verwechslungsgefahr: Die Stadt Magdeburg bietet am Wochenende wieder die Pilzberatung an! (Symbolbild) © 123RF/pedrope1111 Am Sonntag können fleißige Pilzsammler wieder ihre Funde auf Genießbarkeit kontrollieren lassen. Grund für die Aktion: Auch alteingesessene Spürnasen können sich bei dem ein oder anderen Pilzling vertun. Lieblingssorten wie Pfifferling oder Krause Glucke haben nämlich täuschend echt aussehende giftige Verwandte. Auch Pilz-Bestimmungs-Apps sind nicht immer fehlerfrei und können ein Gesundheitsrisiko darstellen.

Deshalb bietet die Stadt Magdeburg an diesem Sonntag im Gesundheits- und Veterinäramt erneut die Pilzberatung an: Von 16 bis 18 Uhr steht dort ein Pilzsachverständiger zur Verfügung. Er beantwortet sämtliche Fragen von angehenden und fortgeschrittenen Pilzsammlern. Die Beratung befindet sich in einem Raum im Untergeschoss des Amtes in der Lübecker Straße 32. Der Zugang ist neben der Hofeinfahrt in der Hugenottenstraße.

