Sperrung! Massive Änderungen bei diesen Straßenbahnen-Linien ab 3. April

Da aufgrund der geänderten Linienführung der Bahnen 9 und 10 die Haltestellen Jordanstraße, Halberstädter Straße/Leipziger Straße und Am Fuchsberg nicht bedient werden können, fährt die Linie 5 fortan diese Stops ab.

Sie fährt künftig zwischen Klinikum Olvenstedt und Leipziger Chaussee. Zwischen Olvenstedt und der Haltestelle Südring behält sie ihren bisherigen Linienweg, fährt dann aber über die Haltestellen Jordanstraße, Halberstädter Straße / Leipziger Straße und Am Fuchsberg weiter zur Leipziger Chaussee. Fahrgäste können dann an der Haltestelle Raiffeisenstraße in die Linien 9 und 10 in Richtung Innenstadt umsteigen. Die Linie 5 fährt künftig häufiger als bisher, nämlich im 10-Minuten-Takt.

Der Nachtverkehr wird nicht maßgeblich beeinträchtigt. Die Busse umfahren lediglich die Hallische Straße über die Carl-Miller-Straße.

Aber Achtung! Ab dem 3. April ändern sich planmäßig die Abfahrtszeiten aller Bahnen, selbst die, die nicht durch die Sperrung eingeschränkt werden.