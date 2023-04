Über 6000 Bestellungen: Erfolgreicher Start des Deutschland-Tickets bei den MVB

Magdeburg - Auch in Magdeburg haben tausende Menschen das Angebot des Deutschlandtickets wahrgenommen. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) sprechen von einem erfolgreichen Start.

Das Deutschlandticket wurde in Magdeburg über 6000 Mal gekauft. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Das Angebot ist für viele zu verlockend. Für 49 Euro im Monat mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch ganz Deutschland fahren, das erlaubt das sogenannte "Deutschlandticket".

Verkehrsverbände aus der ganzen Bundesrepublik bieten die Fahrkarte an. So auch die MVB in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt.

Dieses wurde seit der Einführung insgesamt 6120 Mal gekauft. Dazu zählen auch 777 Neubestellungen. Der Rest stammt aus Umstellungen von bisherigen Abo-Tickets.

"Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Start des Deutschland-Tickets. Die hohe Anzahl an Umstellungen zeigt uns, dass das neue Angebot bei unseren Stammkunden sehr gut ankommt. Besonders freut mich, dass wir über 770 Neukunden, die sich für das Abo entschlossen haben, begrüßen können. Die positiven Verkaufszahlen bestätigen uns, dass das neue Deutschland-Ticket den Nerv unserer Fahrgäste getroffen hat", sagt Marketing-Abteilungsleiterin Cornelia Muhl-Hünicke.

Das Ticket gilt ab dem 1. Mai. Bis dahin könnten noch einmal einige bisher Unentschlossene das Angebot wahrnehmen.