Junge Familie entgeht knapp Horror-Anschlag: "Sind mit dem Kinderwagen weggerannt"

"Es kam um die Kurve gerast und fuhr direkt in die Menschenmenge. Wir haben gesehen, wie das Auto Menschen überrollt hat", erinnert sie sich an die Horror-Fahrt des Täters Taleb A. (50) , der fünf Menschen tötete und mehr als 200 verletzte.

Wie sie gegenüber einem Reporter vor Ort erklärt, kehrten die beiden mit ihrem jungen Kind am 20. Dezember zum Weihnachtsmarkt zurück, um auch in diesem Jahr den Geburtstag und die Verlobung zu feiern.

Die junge Familie kehrte an den Ort des Geschehens zurück, um das Gesehene zu verarbeiten. © Julian Stähle

Das Ereignis lässt die Familie seitdem nicht mehr los. "Das stumpfe Geräusch, als es zur Kollision kam, das vergesse ich nicht. Es verfolgt mich seitdem, besonders nachts. Ich sehe immer wieder diese Bilder vor mir", schildert Marie-Luise F.

Aus diesem Grund kehrten die drei nach Weihnachten zum Ort des Geschehens zurück. Vor der Johanniskirche liegt auch jetzt, eine Woche nach dem Anschlag, ein Meer aus Blumen, Kerzen und Plüschtieren.

"Wir wollten sehen, wo wir waren, was passiert ist. Es ist schwer, aber es ist ein Schritt, um das zu verarbeiten", findet Marie-Luise, "Wir haben so viele schöne Erinnerungen an diesen Ort, aber jetzt ist alles überschattet von diesem schrecklichen Abend."

Der einzige Lichtblick in der Finsternis: Der Zusammenhalt und die herrschende Anteilnahme in der Elbestadt. "Das gibt einem ein wenig Trost", meint die junge Mutter abschließend, "wir müssen auch an die Liebe glauben, die uns an diesen Ort geführt hat."