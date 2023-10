Unterhaltung gefällig? Das könnt Ihr am Sonntag in Magdeburg unternehmen

Magdeburg - Um das regnerische Wetter zu vertreiben, gibt es viele spannende Indoor-Veranstaltungen in Magdeburg . TAG24 gibt Euch einen Überblick über die besten Events am Sonntag.

Magdeburg - Ihr habt es dieses Wochenende noch nicht zum "Felicia"-Festival geschafft? Dann habt Ihr am Sonntag zum letzten Mal die Chance! "Felicia - Festival der künstlichen Intelligenz und Akustik" bietet am Sonntag erneut verschiedene interessante Workshops rund ums Thema KI und Musik sowie Präsentationen, Ausstellungen und ein mitreißendes Abschlusskonzert. Weitere Infos findet Ihr im TAG24-Artikel.

Opernhaus/Schauspielhaus - Wenn es doch lieber ein Tag im Theater sein soll, warten auch dort mehrere Vorstellungen auf Euch. Ab 11 Uhr bekommt Ihr im Foyer des Opernhauses einen Einblick in das anstehende Musical "Evita", was am 11. November Premiere feiert. Der Eintritt ist kostenlos.

AMO Kulturhaus - Am Sonntag lädt der Magdeburger Münzverein von 9 bis 14 Uhr alle Münzsammler zur Münzbörse in das AMO Kulturhaus ein, auf der wieder zahlreiche Münzhändler aus ganz Deutschland vertreten sind. Das Angebot beinhaltet Münzen, Medaillen, Notgeld, numismatisches Zubehör und Literatur von den Anfängen der Münzprägung bis hin zum Euro. Zum Service gehören auch kostenlose Schätzungen von Münzen und Medaillen.

Messegelände - Wer von regnerischem Herbstwetter die Nase voll hat und schon mal in die Winter- und Weihnachtszeit abtauchen will, hat am Sonntag noch einmal Gelegenheit dazu. Bei der Messe "Winterträume" gibt es alles, was das Herz begehrt, egal ob Dekorationen, Delikatessen, Wohnaccessoires, Beauty- und Wellness, Schmuck oder Geschenkideen. Der Tag wird abgerundet durch ein unterhaltsames Rahmenprogramm.

"Winterträume" ist am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt kostet 9 Euro.