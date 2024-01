Verkehrs-Chaos am Wochenende? Worauf Magdeburger Autofahrer achten sollten

Magdeburg - An diesem Wochenende finden in Magdeburg mehrere Demonstrationen und Großveranstaltungen statt. Die Polizei rechnet mit Verkehrseinschränkungen.

In Magdeburg finden am Wochenende Demonstrationen und ein Fußballspiel statt - dazu kann es zu Verkehrs-Chaos kommen. (Symbolbild) © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Am heutigen Samstag finden den ganzen Tag lang mehrere Proteste statt. Das "Bündnis gegen Rechts" hatte bekannt gegeben, dass im Rahmen der Aktionswoche "Eine Stadt für alle" verschiedene Demos und Mahnwachen geplant seien.

Besonders zwischen 9 und 21 Uhr käme es daher in der Innenstadt, in der Alten und Neuen Neustadt sowie in Stadtfeld West und Ost zu Verkehrseinschränkungen, teilte die Polizei mit.

Die Einsatzkräfte würden den Verkehr gegebenenfalls dirigieren und umleiten.

Am Sonntag steht dann das Zweitligaspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem SV Wehen Wiesbaden an. Dabei kommt es ebenfalls in der Innenstadt sowie im Osten der Stadt um die Arenen zu mehr Verkehr.