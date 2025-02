Vermieter zahlt Gasrechnung nicht: Mieter in Magdeburg frieren seit einer Woche

Magdeburg - Der Vermieter mehrerer Objekte in Magdeburg -Rothensee hat seine Rechnungen nicht bezahlt. Nun müssen Dutzende Familien dafür leiden.

Seit einer Woche werden mehrere Gebäude in Rothensee nicht mehr beheizt. (Symbolbild) © sinenkiy/123RF

Vor genau einer Woche wurden etwa 100 Mietparteien in Sudenburg und Rothensee temporär die Heizung und das Warmwasser abgestellt, wie Volksstimme berichtet.

Während die Mieter in Sudenburg sich inzwischen wieder aufwärmen können, frieren in Rothensee Dutzende Mietparteien in mehreren Straßen weiter.

Der Versorger Enloc AG habe dem MDR am heutigen Montag mitgeteilt, dass der Vermieter immer noch nicht seine Rechnungen bezahlt habe.

Für den kommenden Mittwoch sei eine letzte Zahlungsfrist festgelegt worden. Aktuell haben acht Gebäude keine Heizung oder Warmwasser.

Einer Anwohnerin zufolge seien mehrere alte Menschen und Familien mit Kindern betroffen. Diese haben inzwischen teilweise Fieber und Schüttelfrost, schreibt der MDR. Immerhin habe der Vermieter inzwischen angefangen, seine Schulden abzubezahlen. Dadurch sei verhindert worden, dass bei zwei weiteren Objekten das Gas abgeklemmt wurde.

Laut Wetterprognose kann es Dienstagnacht bis zu minus 6 Grad kalt werden!