Voller Erfolg! Tausende Film-Fans besuchen das TAG24-Sommerkino

Die Sonne genießen und dabei Filme schauen? Das ließen sich diese Zuschauer am Wochenende beim TAG24-Sommerkino nicht entgehen. © TAG24

Am vergangenen Wochenende konnten Magdeburger Filmfans das schöne Wetter auf ganz besondere Art genießen. Das TAG24-Sommerkino bot Blockbuster für Groß und Klein in wunderschöner Atmosphäre am Montego Beach im Stadtpark - und das für alle komplett kostenlos.

Schon im vergangenen Jahr zog es Hunderte Magdeburger ins Freiluftkino, und so wurde die tolle Aktion in diesem Jahr gleich noch mal an den Start gebracht.

Die Filme wurden auf einer 50 Quadratmeter großen und leuchtstarken LED-Fläche gezeigt. Technik, die man eigentlich nur bei größeren Events, wie zum Beispiel Public Viewings zur Fußball-WM, kennt.

Auf der Rasen- und Strandfläche konnten sich die Sommerkino-Gäste dann entweder auf Strandliegen, unter einem Zelt oder auf einer Decke zurücklehnen und die Streifen genießen.