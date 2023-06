Wasserrohrbruch in Fermersleben: Auto- und Straßenbahn-Verkehr dicht!

Magdeburg - In einem Magdeburger Stadtteil kam es am Mittwochnachmittag zu einem Rohrbruch. Sowohl Auto- als auch Straßenbahnverkehr wurden stark eingeschränkt.

Im Magdeburger Stadtteil Fermersleben kam es am Mittwoch zu einem Wasserrohrbruch. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Laut ersten Erkenntnissen ist im Stadtteil Fermersleben die Fahrbahn auf der Straße Alt Fermersleben und Mariannenstraße nach einem Rohrbruch mit Wasser überschwemmt, das geht aus aktuellen Verkehrsmeldungen hervor.



Derzeit wird der Autoverkehr in der Adolfstraße und in der Blumenstraße wechselseitig an der Bruchstelle vorbeigeführt.

Doch nicht nur Autofahrer müssen sich auf Verkehrseinschränkungen einstellen: Wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe mitteilten, wird auch die Straßenbahnlinie 2 von der Havarie beeinträchtigt.

Die Bahn fährt derzeit nur bis zur Haltestelle Buckau (Wasserwerk). Zwischen diesem Stop und Westerhüsen würde derzeit ein Ersatzverkehr pendeln, hieß es, allerdings fahren die Busse derzeit außerhalb des regulären Fahrplans. Fahrgäste werden darum gebeten, sich rechtzeitig zu informieren.