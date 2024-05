Ein bunter Mix aus Festen, Auftritten und Museen: Dein Wochenende in Magdeburg

Hier findet Ihr alle wichtigen Veranstaltungstipps für Magdeburg an diesem Pfingstwochenende.

Von Maren Wicher

Magdeburg - Seit dieser Woche ist der Sommer in Magdeburg spürbar. Damit Ihr das kommende Pfingstwochenende in vollen Zügen genießen könnt, hat TAG24 wieder ein paar Veranstaltungstipps für Euch parat.

Stadtfeste

Magdeburger Innenstadt - Das alljährliche Stadtfest steht wieder vor der Tür. Die ganze Stadt verwandelt sich über das Wochenende in eine große Feier mit allerlei Acts. Egal ob am Alten Markt, im Ratsgarten, der Hartstraße oder vor dem ehemaligen McDonald's - überall erwartet Euch ein bunt gefächertes Angebot aus Musik, Spiel, Speis und Trank. Von zahlreichen Coverbands über Party-DJs bis hin zu talentierten Solo-Künstlern aus aller Welt ist für jeden Geschmack etwas dabei. Der Eintritt ist komplett kostenlos.

Am alten Markt in der Nähe des Magdeburger Rathauses befindet sich die größte Bühne. © Bildmontage: Tobias Kleinschmid/dpa, Sebastian Willnow/dpa

Ravelin 2 und Glacis-Anlagen - Mittelalter-Freunde aufgepasst! Neben dem Stadtfest finden an diesem Wochenende nämlich auch das 21. Spectaculum Magdeburgense und die 13. Festungstage statt. Zwischen Spielleuten, Rittern, Gauklern, Feuerkünstlern und vielem mehr könnt Ihr eine Reise zurück in längst vergangene Zeiten wagen. Das bunte Treiben in den Tavernen und an den Marktständen rundet das Spektakel noch stimmungsvoll ab. Für Kinder bis einschließlich 14 Jahre ist der Eintritt frei und es gibt auch Ermäßigungen. Ein normales Tagesticket liegt bei knapp 10 Euro.

Für die musikalische Untermalung ist dank der Barden auch gesorgt. © Ronny Hartmann/dpa

Konzerte

Insel der Jugend - An diesem Samstag findet ab 18 Uhr das "Landesfinale der local heroes" statt. Hier treten die drei Finalisten aus Sachsen-Anhalt, das sind øne707 aus Schönebeck (Alternative Hip-Hop), Blue Error aus Halle (Indie Folk-Rock) und 13Rags aus Quedlinburg (Pop-Punk/Grunge), gegeneinander an. Der Gewinner vertritt das Bundesland dann im "local heroes" Bundesfinale 2024. Als Special Guest hört Ihr Harlekeen (eine Synthie-Pop-Band aus Magdeburg). Der Eintritt kostet 8 Euro.

Schon seit Jahren treten zahlreiche Nachwuchskünstler aus der Umgebung auf den "local heroes" Bühnen auf. © Lukas Schulze/dpa

Opernhaus - Alle Fans von "Tanz der Vampire", "Jekyll and Hyde" oder "The Rocky Horror Picture Show" und vielen mehr sollten sich "Vampire & Co. - das Grusical-Konzert" an diesem Samstag ab 19.30 Uhr nicht entgehen lassen. Denn hier werden alle Top-Hits der Stücke mit einer Liveband und den Solisten der originalen Produktionen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz auf die Bühne gebracht. Ein paar wenige Resttickets gibt es gerade noch ab 35 Euro online oder an der Theaterkasse zu erwerben. Schnell sein!

Comedy

AMO Kulturhaus - Stand-up-Comedy, Gesang und Improvisation, sie kann es alles: Mirja Regensburg (49). Mit ihrem neuen Programm "HAPPY." verspricht sie dem Publikum reichlich gute Laune. In ihrer Show möchte die Künstlerin herausfinden, was uns Menschen wirklich glücklich macht. Dafür sorgt sie zunächst einmal bei allen Zuhörern für gute Laune. Wer also mal wieder so richtig laut loslachen möchte, kann am Samstag noch ab 34 Euro live dabei sein.

Museum

Alle Museen - Am Sonntag laden die Magdeburger Museen bei freiem Eintritt zum Internationalen Museumstag ein. Der Aktionstag soll bundesweit nun schon seit Jahren auf die vielfältigen Angebote aufmerksam machen und einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Mit dabei sind das Dommuseum Ottonianum, der Jahrtausendturm, das Kulturhistorische Museum, das Museum für Naturkunde sowie das Technikmuseum. Den kompletten Sonntag lang gibt es zahlreiche kostenlose Führungen, Lesungen, Kinderwerkstätten, Mitmach-Aktionen und Einblicke hinter die Kulissen. Für mehr seht Ihr Euch am besten direkt das Programm an.

Im Museum für Naturkunde finden am Sonntag viele Aktionen vor allem für Kinder statt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa