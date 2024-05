Magdeburger Stadtfest 2024: Das geht heute auf den Bühnen ab

Magdeburg - Das 28. Magdeburger Stadtfest wurde am Freitag mit einem großen Feuerwerk eröffnet. An den bevorstehenden Pfingsttagen nimmt das Programm auf den vier Bühnen in der Innenstadt erst richtig Fahrt auf. TAG24 verrät euch, auf welche Show- und Musik-Acts Ihr Euch freuen könnt.