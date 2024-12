Weihnachten in Magdeburg: Diese Events versüßen Deine Feiertage!

Magdeburg hat über die Weihnachtsfeiertage einiges zu bieten. Ob es musikalisch sein soll, eine Show oder doch lieber etwas Adrenalin in der Arena.

Von Isabelle Wiermann

Magdeburg - Über die Feiertage hat Magdeburg einiges zu bieten: von Musik über Shows bis zu Sport. Diese Veranstaltungen vom 23. bis zum 26. Dezember versüßen Eure Weihnachtszeit!

Weihnachtssingen

MDCC-Arena - Alle Jahre wieder bildet sich ein Tag vor Heiligabend der größte Weihnachtschor Sachsen-Anhalts! Beim Weihnachtssingen trällern Tausende von Stimmen gemeinsam traditionelle Lieder in der MDCC-Arena - angeleitet von lokalen Musikern. Los geht es am Montag um 18 Uhr. Wer an einem der beliebtesten Weihnachtsevents der Stadt teilnehmen möchte, bekommt Tickets ab 7 Euro. Moritzhof - Eine weitere Variante des Weihnachtssingens gibt es am Mittwoch, dem ersten Weihnachtstag, im Moritzhof in der Neuen Neustadt! Unter dem Motto "Born to be a Star" darf ab 20 Uhr jeder auf der Bühne stehen uns seine Lieblingslieder singen - vom Student zur Hausfrau. Tickets müssen vorab im Voets Autozentrum im Werner-von-Siemens-Ring 5 erworben werden, welches Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr und samstags zwischen 7 und 13 Uhr geöffnet ist. Eine Karte kostet im Vorverkauf 25 Euro.

Kneipen-Konzert mit Jazz und Funk

Allards' Stadtfeld Magdeburg - Was ist gemütlicher bei winterlichen Temperaturen als Live-Jazz in einer urigen Kneipe? Die Magdeburger Funk-Jazz-Band "4Steps" verspricht mit ihrem Weihnachtskonzert kollektives Hüftschwingen in der Bar "Allards'" in Stadtfeld. Neben eigenen Kreationen spielt die Band auch bekannte Stücke von Musikern wie Maceo Parker, Nils Landgren, Wild Cherry und Otis Redding. Tickets gibt es für 12 Euro. Los geht es am Montag um 20 Uhr.

Mitbring-Party für jedermann

Sudenburg4Life - In der Gaststätte Sudenburg4Life findet am 24. Dezember eine ganz besondere Feier statt: von Von 13 bis 21 Uhr ist jeder Interessierte zu einer Mitbring-Party eingeladen, damit an Heiligabend niemand allein sein muss! Als Geschenk werden Speisen, Getränke oder einfach die eigene Anwesenheit mitgebracht. Organisiert wird das Fest von engagierten Bürgern aus Magdeburg und Wanzleben.

Bei der Party ist jeder eingeladen, selbst Speisen und Getränke mitzubringen, damit alles geteilt werden kann. (Symbolbild) © dolgachov/123RF

Magdeburger Weihnachtscircus

Messeplatz Max Wille - Auf dem Messeplatz Max Wille findet über die Feiertage und darüber hinaus wieder der Magdeburger Weihnachtscircus statt. Der Circus Paul Busch wirbt mit Artisten, Tierdressuren und Clownerien auf höchstem Niveau. Los geht es schon am heutigen Freitag. Bis zum 7. Januar finden täglich Vorführungen statt. Normalerweise um 16 Uhr und 19.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen nur um 15 Uhr. Am Donnerstag findet zwar keine Show statt, doch dafür geht es an Heiligabend schon um 14 Uhr los und ein Kind darf kostenlos mitkommen! Tickets gibt es ab 18 Euro.

Weihnachtskonzert im Theater der Grünen Zitadelle

Theater in der Grünen Zitadelle - Eine weitere Tradition lässt sich am ersten Weihnachtsfeiertag im Theater in der Grünen Zitadelle finden: das Weihnachtskonzert mit Enrico Scheffler & Freunden. Der Sänger und Schauspieler aus Aschersleben lockt mit klassischen und modernen Weihnachtsliedern, Musicalhits und unterhaltsamen Geschichten in die aktuell nicht grüne, sondern eher weiße Zitadelle des Hundertwasserhauses. Los geht es am Mittwoch um 16 Uhr. Tickets gibt es ab 33,30 Euro.

Udo-Lindenberg-Fan-Party: "Udo Fröhliche"

Festung Mark - Eine etwas andere Weihnachtsparty gibt es dieses Jahr in der Festung Mark - und zwar "Udo Fröhliche" am ersten Weihnachtstag! Das Udo-Lindenberg-Double "Mister Panik" unterhält in einer Live-Show eingefleischte "Udonauten". Daneben warten ein DJ, eine Tanzfläche, ein Quiz und Karaoke auf die Gäste. Am Mittwoch um 19.30 Uhr geht es los mit dem Udo-Spaß. Tickets gibt es für 15 Euro im Vorverkauf online oder für 20 Euro an der Abendkasse.

Die Festung Mark in Magdeburg bietet ein Weihnachtsspecial für eingefleischte Udo-Lindenberg-Fans. © Robert Michael/dpa

Märchenmusical "Schneeweißchen und Rosenrot"

Theater in der Grünen Zitadelle - Es ist eine der wohl bekanntesten Grimm-Erzählungen: Zwei unzertrennliche Schwestern leben mit ihrer Mutter in einem Wald. Sie helfen mehrmals einem Zwerg, der jedoch nicht sehr dankbar herüberkommt. Was ein Bär mit der ganzen Sache zu tun hat, ist am zweiten Weihnachtstag in der Musical-Version des Theaters in der Grünen Zitadelle zu sehen. Am Donnerstag gibt es eine Vorführung um 15 Uhr sowie eine weitere um 17 Uhr. Tickets kosten für Erwachsene 17,40 Euro und für Kinder 15,40 Euro, allerdings fällt online noch eine Servicegebühr von 2 Euro an.

Hundertwassers "Grüne Zitadelle" ist nicht nur ein bestaunenswertes Wahrzeichen Magdeburgs: Das Theater im Gebäude bietet musikalischen Weihnachtsspaß. (Archivbild) © Max Patzig/TAG24

Feierliches Handballspiel

GETEC-Arena - Wer an Weihnachten eher Aufregung als Besinnung sucht oder einfach ein großer SCM-Fan ist, wird in der GETEC-Arena fündig: Im Rahmen der DAIKIN Handball-Bundesliga tritt der SC Magdeburg gegen HC Erlangen an. Das Heimspiel am zweiten Weihnachtsfeiertag wird um 17.30 Uhr angepfiffen. Tickets können online erworben werden. Kinder bis einschließlich fünf Jahre haben freien Eintritt, müssen sich aber möglicherweise mit einem Schoßplatz zufriedengeben.

Wer das heimische Team gemeinsam mit Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert (42, r.) anfeuern möchte, ist in der GETEC-Arena gut aufgehoben. (Archivbild) © Uwe Anspach/dpa