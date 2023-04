Fast vereint: Magdeburger Pylonbrücke erreicht Ostufer der Alten Elbe

Magdeburg - Endlich schließt sich die Lücke: Die letzten Meter der Magdeburger Pylonbrücke sollen am heutigen Dienstag abgeschlossen werden.

Vor etwa einem Jahr wurden die ersten Seilpaare an der "Kaiser-Otto-Brücke" befestigt. © Sophie Kemnitz/Tag24

Schon am Dienstagvormittag beobachteten zahlreiche Schaulustige die Arbeiten an der Baustelle. Am Dienstag erreicht die Brücke nämlich endlich das Ostufer der alten Elbe.

Immer wieder zücken die neugierigen Beobachter ihre Handys und Kameras, um den historischen Moment festzuhalten. Hier brauchen sie jedoch etwas Geduld. Ruhig und mit viel Bedacht nehmen die Arbeiten an der Brücke ihren Lauf.

Nachdem Passanten mehrere Wochen eine Stillstand an der sieben Meter langen Lücke zwischen Ufer und Brücke feststellen konnten, werden nun etwa 50 Tonnen schwere Stahlbauteile montiert, um diese fast vollständig zu schließen.

Zum endgültigen Abschluss der Lücke fehlen tatsächlich noch etwa 20 Zentimeter, welche Anfang Mai ebenfalls geschlossen werden sollen.