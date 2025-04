27.04.2025 08:07 Fuß vom Gas! Hier wird in Magdeburg vom 28. April bis 2. Mai geblitzt

An diesen Standorten will das Ordnungsamt in Magdeburg die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In der Woche vom 28. April bis 2. Mai wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. An diesen Standorten heißt es daher: Fuß vom Gas! In Magdeburg wird wieder an mehreren Stellen geblitzt. (Symbolbild) © 123rf/foottoo Lemsdorf Straße: Harzburger Straße

Geschwindigkeit: 30 km/h Straße: Braunlager Straße

Geschwindigkeit: 30 km/h Magdeburg Hochschule Magdeburg arbeitet Anschlag auf: Offene Vorlesungen zu Ursachen und Folgen Sudenburg Straße: Kroatenweg

Geschwindigkeit: 30 km/h Bundesstraßen B1 im Stadtgebiet

Geschwindigkeit: 50 km/h Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten auch außerhalb der Kontrollzeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: 123rf/foottoo