Nächster Termin für Magdeburger Firmenstaffel steht fest

Magdeburg - Seit über zehn Jahren findet in Magdeburg eine der größten Laufveranstaltungen in Sachsen-Anhalt statt. Jetzt steht der nächste Termin für die Firmenstaffel fest.

Am 6. Juli werden wieder tausende Menschen für die 13. Firmenstaffel im Magdeburger Elbauenpark erwartet. (Archivbild) © Freshpepper/Andreas Lander

Über 500 Firmen mit mehr als 1000 Teilnehmern nehmen an der alljährlichen Firmenstaffel teil. In diesem Jahr findet das Event wieder am 6. Juli im Elbauenpark statt.

Der 5x3 Kilometer lange Staffellauf kann mit Fünfer-Teams in einer der vier verschiedenen Wertungskategorien angetreten werden: Damen, Herren, Mixed und Sprint.

Die Organisatoren kommen auch Mitarbeitern entgegen, die nicht in einem Unternehmen fest angestellten sind. Vor allem beim Sprint können diese am Event teilhaben.

Für interessierte Unternehmen werden dabei verschiedene buchbare Angebote zur Verfügung gestellt, die das Event zu etwas Besonderem machen sollen.

Eines ist aber für alle sicher: Die Party nach der Anstrengung. Wenn der letzte Läufer die Ziellinie überquert hat, beginnt die Siegerehrung mit anschließender Partymusik der Band "Tänzchentee". Der Eintritt in den Elbauenpark soll deshalb ab 15 Uhr kostenlos sein.

Weil bei dem Event wieder tausende Teilnehmer anreisen, muss auch mit Einschränkungen im Straßenverkehr und den öffentlichen Verkehrsmitteln gerechnet werden.