Neue Bauphase startet: So läuft demnächst der Verkehr in Rothensee

Seit 2021 arbeitet die MVB an der Modernisierung der Straßenbahnstrecke in Rothensee. (Symbolbild) © MVB/Stefan Deutsch

Zur Mitte des Monats beginnt nun eine neue Bauphase, die auch neue Verkehrsführungen mit sich bringt.

Daher erwarten Euch folgende Änderungen im Linienverkehr und der Kfz-Verkehr:

Für den Umbau der notwendigen Bauweichen muss Freitag (16. Juni, 22 Uhr) bis Sonntag (18. Juni) der Straßenbahnverkehr unterbrochen werden. Die MVB richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.



Linie 10

Der Straßenbahnverkehr der Linie 10 wird weiterhin eingleisig an der Baustelle vorbeigeführt. Sie endet jedoch an der Wendeschleife Zoo/Pettenkoferstraße. Als Ersatz fahren zwischen Zoo und Barleber See Busse der SEV-Linie 40. Diese bedient alle Haltestellen am Straßenrand.

Nachtlinie N8, N2 und N5

Die Nachtlinie N8 verkehrt an diesem Wochenende als Bus. N2 und N5 werden den Fahrgästen als Straßenbahn zur Verfügung gestellt.



Kfz-Verkehr

Autofahrer werden in der neuen Bauphase in Richtung A2 eine Umleitung über die Gasereistraße und Kraftwerk-Privatweg fahren können. Der Verkehr in Richtung Stadt auf dem August-Bebel-Damm wird im Baustellenbereich über die neu ausgebaute stadtauswärtige Fahrbahn geführt.