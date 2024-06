09.06.2024 13:27 Kommunalwahl in Magdeburg: Wahlbeteiligung bislang eher gering!

In Magdeburg wird am Sonntag gewählt. TAG24 hält Euch zu den Kommunalwahlen in der Landeshauptstadt auf dem neusten Stand.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Am heutigen Sonntag finden in Magdeburg die Kommunalwahlen statt. Im TAG24-Liveticker gibt es alles Aktuelle zur Wahl im Überblick. Magdeburgerinnen und Magdeburger setzen heute wieder ihre Kreuze bei den Kommunalwahlen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa Heute können 188.000 Magdeburgerinnen und Magdeburger darüber entscheiden, welche Kandidaten die 56 Plätze des neuen Stadtrates für die nächsten fünf Jahre besetzen dürfen. Von 8 bis 18 Uhr können dann in den jeweiligen Wahllokalen die Stimmen abgegeben werden. Nach Schließung der Lokale ermitteln die Wahlvorstände das Ergebnis. Die Verkündung der Endergebnisse kann hierbei bis Montag dauern. 9. Juni, 13.27 Uhr: Niedrigere Wahlbeteiligung als vor fünf Jahren Bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt zeigt sich derzeit eine niedrigere Wahlbeteiligung als 2019. Nach Angaben der Landeswahlleiterin in Magdeburg gaben bis zum Mittag 19 Prozent der Wahlberechtigten bislang ihre Stimme abgegeben. Die Briefwähler sind darin noch nicht enthalten. Vor fünf Jahren waren es zur Mittagsstunde noch 20,7 Prozent. Bis zum Mittag viel die Wahlbeteiligung geringer als 2019 aus. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa 9. Juni, 9.32 Uhr: Keine Störungen am Sonntagvormittag Die Kommunalwahlen sind laut der Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin in Magdeburg am Sonntagvormittag ohne Störungen gestartet. Seit 8 Uhr sind die Wahllokale in Magdeburg geöffnet. © Paul Zinken/dpa 9. Juni, 8 Uhr: Wahllokale öffnen ihre Türen! Die Wahllokale sind ab sofort für die Wählerinnen und Wähler bis 18 Uhr geöffnet!

