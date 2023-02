Rechtsextreme Polizei-Chats, was nun? Landtag führt hitzige Diskussion

Innenministerin Tamara Zieschang (52, CDU) hatte vergangene Woche Chats einiger Polizeischüler aufgedeckt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

In einer Debatte im Parlament am Donnerstag mahnten die Abgeordneten eine systematische Aufarbeitung an. Am Freitag will Innenministerin Tamara Zieschang (52, CDU) in einer Sondersitzung des Innenausschusses ausführlich über eingeleitete Maßnahmen berichten.

Bereits am Donnerstag kündigte Zieschang Konsequenzen an. Man werde nach diesen Vorfällen in der Landespolizei und insbesondere an der Fachhochschule der Polizei nicht zur Tagesordnung übergehen, sagte sie im Landtag.

"Wir werden in allen Bereichen und allen Hierarchieebenen an uns arbeiten und uns verbessern." Die Inhalte des Chats seien eine Schande für die Landespolizei. Die Beamten müssten sich mit ihrem gesamten Verhalten zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen.

"Dieses Bekenntnis verträgt keine Trennung zwischen Dienst und Freizeit."