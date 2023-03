Nach tragischem Zugunfall: Findet der dreibeinige Floki jetzt liebevolle Besitzer?

Stendal - Aufmerksamen Lesern dürfte dieser niedliche Kerl bekannt vorkommen: Mischlingsrüde Floki lebt mit nur drei Beinen, wartet aber nun auf eine Beinprothese und ist bereit zum Auszug aus dem Tierheim in Stendal. Wer will seinem Charme verfallen?

Das Ziel: Er soll sich komplett an sein künstliches Bein gewöhnen und bald wieder als glücklicher, mobiler Hund rumrennen.

Pfleger und Tierärzte sahen das große Potenzial in dem Schäferhund-Border-Collie-Mix und setzten sich dafür ein, dass Floki eine Beinprothese verpasst bekommt.

Denn einer seiner Hinterläufe wurde bei dem Zusammenprall so stark zertrümmert, dass auch keine OP mehr helfen konnte. Floki musste schließlich das Bein amputiert werden.

Ende 2022 war der süße Kerl in einen schlimmen Zugunfall verwickelt - schwer verletzt wurde er hilflos neben den Bahngleisen aufgefunden und hoffte auf Hilfe.

Floki wartet derzeit auf eine Beinprothese. In der Zwischenzeit sucht er aber schon ein neues Zuhause. © Screenshot/Facebook/Tierheim Stendal Borstel

Doch nur, weil der Schwanzwedler noch auf seine Prothese wartet, soll ihm ein glückliches Zuhause nicht vorenthalten werden. Floki hat seine Köfferchen gepackt und will nun aus dem Tierheim ausziehen.

Der Mischlingsrüde ist ein echtes Energiebündel, er liebt es, Zeit in der Natur zu verbringen und in alle Pfützen zu hüpfen. Allerdings braucht er noch Übung beim Laufen an der Leine und Respekt vor Autos und Fahrrädern.

Der eineinhalbjährige Hund ist sehr wissbegierig und will gerne herausgefordert werden. Fahrstuhl fahren, Auto fahren, fremde Leute oder Großstadtlärm sind für den Überlebenskünstler kein Problem.

Floki wünscht sich ein ebenerdiges Zuhause, am liebsten mit Garten. Katzen und kleine Kinder sollten nicht Haus und Hof teilen, da der Tollpatsch oft seine Kraft falsch einschätzt. Kontakte mit anderen Hunden haben bisher noch nicht stattgefunden.

Seid Ihr bereit, dem niedlichen Drei- und bald wieder Vierbeiner eine Chance zu geben? Alle Infos zu Floki und anderen Tieren findet Ihr auf der Website des Tierheims Stendal Borstel.