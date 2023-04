Sie brauchen ihre Muttermilch zum Überleben! Zwei Katzenbabys aus Tierheim geklaut

Gardelegen - Das Tierheim in Gardelegen ( Altmarkkreis Salzwedel ) musste eine unfassbare Tat erleben und eine nervenaufreibende Zeit durchlaufen.

Legacy und Lillet sind drei Wochen alt und brauchen ihre Muttermilch. © Screenshot/Instagram/tierheimgardelegen

Es kommt immer wieder mal vor, dass in Tierheimen neue Leben das Licht der Welt erblicken. So auch in Gardelegen.

Katze Lilly hat am 1. April vier süße Europäische-Kurzhaar-Babys zur Welt gebracht. Damit die Kleinen groß und stark werden, kümmern sich die Tierpfleger seit der Geburt liebevoll um die Kätzchen.

Doch am gestrigen Freitag erlebte das Team rund um Tierheimleiterin Anne Born eine unfassbare Tat. Zwei der Katzenbabys wurden gestohlen.

Legacy und Lillet sind offenbar hinterrücks von Besuchern mitgenommen worden, wie das Tierheim auf seiner Instagram-Seite mitteilte. Aus diesem Grund seien der oder die Täter bekannt, jedoch fehlten die eindeutigen Beweise für eine direkte Anschuldigung.

"Wir sind sprachlos, fassungslos und unendlich traurig", heißt es in dem Social-Media-Beitrag. Denn mit gerade einmal einem Alter von drei Wochen sind die Kätzchen auf ihre Muttermilch angewiesen.

"Was geht in solchen Menschen vor?", fragen sich die Tierpfleger.