Ausgesetzte Babys und kein Futter: Tierheime an der Belastungsgrenze

Magdeburg - Die Tierheime in Sachsen-Anhalt sind überfüllt und kämpfen mit steigenden Haltungs- und Tierarztkosten. Eine Umfrage zeigt, dass viele Einrichtungen keine neuen Tiere mehr aufnehmen können, während die Zahl an herrenlose Tiere weiter zunimmt.

Viele Tiere warten in komplett überfüllten Heimen auf Besitzer. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Viele Tierheime in Sachsen-Anhalt sind an ihrer Kapazitätsgrenze. Einige Einrichtungen haben keinen Platz mehr, um neue Hunde, Katzen und Co. aufzunehmen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in größeren Städten ergab.

Gleichzeitig steigt die Zahl der herrenlosen Tiere. "Wir haben jeden Tag bis zu drei Anrufe, alle wollen ihre Tiere abgeben - Hunde, Katzen, Meerschweinchen", sagt eine Sprecherin des Tierheims Wittenberg. Momentan beherbergt das Tierheim etwa 45 Katzen und 13 Hunde. Es gibt keinen Platz mehr, um weitere Tiere zu versorgen.

Gründe hierfür sieht die Sprecherin in den gestiegenen Haltungskosten. "Das Futter wird immer teurer, und die Tierarztkosten sind exorbitant angestiegen. Viele Menschen können es sich einfach nicht mehr leisten, ein Tier zu besitzen".

Doch nicht nur für Tierbesitzer steigen die Haltungskosten, auch für die Tierheime wird das zu einer zunehmenden Herausforderung. Rudolf Giersch, Vorstandsvorsitzender des Tierschutzbundes Sachsen-Anhalt, beklagt: "Die finanzielle Situation ist derartig angespannt, dass viele ehrenamtliche Mitarbeiter die benötigten Mittel aus eigener Tasche bezahlen". Versäumnisse sieht Giersch auch auf Seiten der Politik.

Diese hätte trotz steigender Haltungskosten im Zuge der Inflation die Gelder für Tierheime nicht erhöht.