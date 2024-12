Jüngstes Todesopfer beim Anschlag in Magdeburg: Mutter trauert um André (†9)

Tausende Menschen trauern um die Opfer des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg. © Sebastian Kahnert/dpa

"Lasst meinen kleinen Teddybär nochmal um die Welt fliegen", beginnt Désirée G. ihren Post auf Facebook.

André, so sein Name, war ihr Sohn. "André hatte keinem was getan. Er war doch erst neun Jahre bei uns auf der Erde. Wieso du, wieso nur? Ich verstehe es nicht", schreibt sie weiter.

Den Post lässt sie bewusst öffentlich. Ihr Beitrag endet unter anderem mit den Hashtags "Anschlag", "Magdeburg" und "Gerechtigkeit".

Dadurch wurde er schon tausendfach gefunden und aufgerufen. Bis zum Sonntagmittag haben etwa 153.000 Menschen darauf reagiert und ihn 181.000-mal geteilt. In den Kommentaren darunter drücken Facebook-Nutzer ihr Mitgefühl aus.