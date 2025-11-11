"Massiver Zeitdruck": Stadt Magdeburg bittet um Hilfe nach Weihnachtsmarkt-Absage

Magdeburg - Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg darf aufgrund von Sicherheitsmängeln voraussichtlich nicht öffnen. In einem offenen Brief appelliert die Stadt nun an die Landesregierung.

Sollten die Politik und Veranstalter des Magdeburger Weihnachtsmarkts keine Lösung finden, bleiben die Buden dieses Jahr geschlossen. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Am Montagabend kam die Hiobsbotschaft: Der Magdeburger Weihnachtsmarkt erhält nach der Todesfahrt von letztem Jahr vorerst keine Genehmigung - da er ein "potenzielles Anschlagsziel" sei.

Oberbürgermeisterin Simone Borris (62, parteilos) und Stadtrats-Vorsitzender Wigbert Schwenke (65, CDU) bitten Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (71, CDU) um Unterstützung.

In dem offenen Brief, der TAG24 vorliegt, fordern Borris und Schwenke, dass die "Übertragung der Verantwortung für Terrorschutz" und die Forderung nach Einzäunung und Taschenkontrollen zurückgenommen werden.

Die Regelung für Sicherheitsanforderungen bei Großveranstaltungen und jeweilige Haftungsrisiken dürfen nicht länger auf Kommunen und Veranstalter abgewälzt werden, heißt es.

"Wir stehen unter massivem Zeitdruck. Der Aufbau des Weihnachtsmarktes läuft, Verträge sind geschlossen, Existenzen, auch für Händler in der gesamten Innenstadt, hängen an Entscheidungen, die in wenigen Tagen getroffen werden müssen."

Magdeburg brauche nun Unterstützung: "Wir wollen keine Angst verwalten, sondern Zukunft gestalten", so der Appell.