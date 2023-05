Die ersten sommerlichen Tage stehen bevor: Viel Sonnenschein und steigende Temperaturen

Am Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viel Sonne bei sommerlichen Temperaturen. (Symbolbild) © Bildmontage: dpa/Jens Wolf, Screenshot/Wetteronline.de

Nach dem Himmelfahrtstag am Donnerstag haben viele Menschen einen Brückentag genommen, um sich so ein verlängertes Wochenende zu gönnen. Und dieses können sie voll und ganz ausnutzen.

Denn am Freitag zeigt sich, was das Wochenende bringt. Viel Sonne und ein paar Wolken sind am Himmel zu sehen. Regen ist nicht in Sicht. Die Höchsttemperaturen liegen bei 17 bis 20 Grad.

Am Samstag steigen die Temperaturen sogar auf 18 bis 22 Grad. Anfangs zeigt sich die Sonne, die nur von wenigen Quellwolken gestört wird. Am späten Nachmittag können von Süden her vereinzelte Schauer und Gewitter aufziehen, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Die Regengebiete ziehen in der Nacht auf Sonntag jedoch wieder ab.

Die Temperaturen kennen am Sonntag nur eine Richtung: nach oben. Bei Tageshöchstwerten zwischen 25 und 28 Grad steht der erste Sommertag im Land bevor. Sogar im Harz können 21 bis 25 Grad erreicht werden. Es gibt einen Sonne-Wolken-Mix.