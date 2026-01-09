Wintersturm "Elli" tobt über Sachsen-Anhalt: Busse fallen aus, Bahn-Chaos in Magdeburg

Magdeburg - Sturmtief "Elli" fegt seit dem frühen Morgen über Sachsen-Anhalt - auch die Landeshauptstadt bleibt nicht verschont. In Magdeburg kam es zu ersten Unfällen .

Wintersturm "Elli" tobt auch über Magdeburg. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Auf der spiegelglatten Straße war gegen 9 Uhr unter der Ringbrücke in der Wiener Straße nahe der Haltestelle "S-Bahnhof Neustadt" ein Auto auf die Straßenbahngleise gerutscht.

Fünf Linien wurden zwischenzeitlich umgeleitet, kommen inzwischen aber wieder durch.

Doch jetzt melden die Magdeburger Verkehrsbetriebe: Es fahren keine Bahnen mehr nach Sudenburg, weil es dort zu einer witterungsbedingten Störung gekommen sei.

Die Linie 10 fährt demnach ab Südring als Linie 1 zum Barleber See und die 1 ab Südring zurück zum Alten Markt. Fahrgäste sollen auf die Buslinie 52 ausweichen.

Im Fernverkehr sieht es nicht viel besser aus: Das ganze Wochenende lang kann es zu Behinderungen und Ausfällen kommen.