Wintersturm "Elli" tobt über Sachsen-Anhalt: Busse fallen aus, Bahn-Chaos in Magdeburg
Magdeburg - Sturmtief "Elli" fegt seit dem frühen Morgen über Sachsen-Anhalt - auch die Landeshauptstadt bleibt nicht verschont. In Magdeburg kam es zu ersten Unfällen.
Auf der spiegelglatten Straße war gegen 9 Uhr unter der Ringbrücke in der Wiener Straße nahe der Haltestelle "S-Bahnhof Neustadt" ein Auto auf die Straßenbahngleise gerutscht.
Fünf Linien wurden zwischenzeitlich umgeleitet, kommen inzwischen aber wieder durch.
Doch jetzt melden die Magdeburger Verkehrsbetriebe: Es fahren keine Bahnen mehr nach Sudenburg, weil es dort zu einer witterungsbedingten Störung gekommen sei.
Die Linie 10 fährt demnach ab Südring als Linie 1 zum Barleber See und die 1 ab Südring zurück zum Alten Markt. Fahrgäste sollen auf die Buslinie 52 ausweichen.
Im Fernverkehr sieht es nicht viel besser aus: Das ganze Wochenende lang kann es zu Behinderungen und Ausfällen kommen.
Im Landkreis Mansfeld-Südharz wurde der ÖPNV komplett aufgegeben. Busse fahren dort gar nicht mehr, nur einige wenige Linien werden bedient, teilte die Verkehrsgesellschaft Südharz mit. Im Landkreis Harz und Jerichower Land sind die Schulen geschlossen.
Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa