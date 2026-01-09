Wintersturm "Elli" tobt über Sachsen-Anhalt: Busse fallen aus, Bahn-Chaos in Magdeburg

Sturmtief "Elli" fegt seit dem frühen Morgen über Sachsen-Anhalt. In Magdeburg fahren die Straßenbahnen anders.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Sturmtief "Elli" fegt seit dem frühen Morgen über Sachsen-Anhalt - auch die Landeshauptstadt bleibt nicht verschont. In Magdeburg kam es zu ersten Unfällen.

Wintersturm "Elli" tobt auch über Magdeburg. (Archivfoto)
Wintersturm "Elli" tobt auch über Magdeburg. (Archivfoto)  © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Auf der spiegelglatten Straße war gegen 9 Uhr unter der Ringbrücke in der Wiener Straße nahe der Haltestelle "S-Bahnhof Neustadt" ein Auto auf die Straßenbahngleise gerutscht.

Fünf Linien wurden zwischenzeitlich umgeleitet, kommen inzwischen aber wieder durch.

Doch jetzt melden die Magdeburger Verkehrsbetriebe: Es fahren keine Bahnen mehr nach Sudenburg, weil es dort zu einer witterungsbedingten Störung gekommen sei.

Winter setzt sich fest: Dauerfrost und Schnee in Sachsen-Anhalt
Magdeburg Wetter Winter setzt sich fest: Dauerfrost und Schnee in Sachsen-Anhalt

Die Linie 10 fährt demnach ab Südring als Linie 1 zum Barleber See und die 1 ab Südring zurück zum Alten Markt. Fahrgäste sollen auf die Buslinie 52 ausweichen.

Im Fernverkehr sieht es nicht viel besser aus: Das ganze Wochenende lang kann es zu Behinderungen und Ausfällen kommen.

Die Räumungsmaschinen im Harz kommen kaum hinterher.
Die Räumungsmaschinen im Harz kommen kaum hinterher.  © Landkreis Harz

Im Landkreis Mansfeld-Südharz wurde der ÖPNV komplett aufgegeben. Busse fahren dort gar nicht mehr, nur einige wenige Linien werden bedient, teilte die Verkehrsgesellschaft Südharz mit. Im Landkreis Harz und Jerichower Land sind die Schulen geschlossen.

Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Mehr zum Thema Magdeburg Wetter: