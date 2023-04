19-Jährige am Hauptbahnhof sexuell belästigt: Mann stellte ihr offenbar schon sehr lange nach!

Die alarmierten Beamten konnten den 53 Jahre alten Mann noch am Münchner Hauptbahnhof festnehmen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Beamten am Dienstagvormittag mitteilten, hat sich der Vorfall am Montagabend gegen 20.30 Uhr im Zwischengeschoss des Gebäudes ereignet.

Der Mann aus Giesing hat demnach vor den Augen der Frau an seinem Geschlechtsteil herumgespielt.

Die Aubingerin wählte den Notruf, sie und ein 24 Jahre alter Bekannter konnten den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Bundespolizeistreife festhalten.

Besonders erschreckend: Der 53-Jährige soll seinem Opfer schon seit geraumer Zeit nachgestellt haben!

So soll der Festgenommene die 19-Jährige bereits seit Mitte April in einem Geschäft im Hauptbahnhof, in dem diese arbeitet, mehrfach täglich aufgesucht und ihr gegenüber dabei vulgäre Gesten gemacht haben. In einem Fall soll es darüber hinaus gar zu einer Berührung durch den Mann gekommen sein.

Gegen den Giesinger wird nun entsprechend wegen sexueller Belästigung ermittelt.