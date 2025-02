Anschlag in München: Welches Motiv hatte der Tatverdächtige?

Blumen und Kerzen wurden am Tatort in München niedergelegt. © Felix Hörhager/dpa

Am Donnerstag raste ein Asylbewerber (24) mit seinem Auto in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi. Mindestens 30 Menschen werden teils schwer verletzt.

Viele Fragen zur Tat sind noch offen. So ist unklar, was den Mann, der eine Berufsausbildung gemacht und als Ladendetektiv gearbeitet hat, zu seiner Tat getrieben hat.

"Wer hier keine deutsche Staatsangehörigkeit hat und Straftaten dieser Art begeht, der muss auch damit rechnen, dass wir ihn aus diesem Land wieder zurückbringen, wegbringen und ihn abschieben", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Klartext".

Am Freitag soll der 24-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Derweil will die Polizei am späten Vormittag in einer Pressekonferenz den aktuellen Stand der Ermittlungen bekannt geben.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69) wird zu einem stillen Gedenken am Tatort in der Innenstadt erwartet. Unweit davon beginnt derweil die Münchner Sicherheitskonferenz. Welche Auswirkungen der Vorfall auf die Zusammenkunft der mehr als 60 Staats- und Regierungschefs hat, bleibt abzuwarten.