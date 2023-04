Post-Vac-Hilfetelefon: Enorme Nachfrage und "großer Leidensdruck"

Aufgezogene Spritzen mit Impfstoff gegen Covid-19 liegen in einer Schale. In manchen Fällen kommt es nach der Impfung zu anhaltenden Beschwerden. © Daniel Karmann/dpa

Bis Donnerstag hätten die Mitarbeiter beim Hilfetelefon des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) rund 1650 Anrufe erhalten, sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (58, CSU) in München.

"Wenn sich in so kurzer Zeit so viele Menschen – auch aus anderen Bundesländern – an die Hotline wenden, ist der Leidensdruck der Betroffenen groß."

Wegen der großen Nachfrage zum Start am 3. April war das Personal für die Hotline um zwei Mitarbeiter aufgestockt worden. "Aktuell sind jeweils sechs bis sieben Mitarbeiter in jeder Schicht eingesetzt, was beim derzeitigen Aufkommen ausreichend ist", sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums.

Falls die Nachfrage wieder steige, könne die Hotline "jederzeit personell aufgestockt werden".

Insgesamt komme es sehr selten zu anhaltenden Gesundheitsstörungen nach einer Covid-19-Impfung, hatte Holetschek zum Start der Hotline betont.

Bis Ende März kamen auf rund 29 Millionen verabreichte Corona-Impfungen in Bayern 84 anerkannte Impfschäden.