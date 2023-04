23-Jährigen ins Krankenhaus geprügelt: Münchner Polizei sucht diesen Mann

Die Münchner Polizei sucht diesen Mann. © Polizei (Montage)

Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, fand die Attacke am 21. Dezember 2022 in der Straße Rosental in der Altstadt in München statt.

Demnach sprach der Mann dort einen 23-Jährigen an und schlug ihm unvermittelt ins Gesicht. Anschließend ergriff der Täter die Flucht.

Das Opfer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Bisherige Ermittlungen verliefen erfolglos, deshalb bittet die Polizei nun um Zeugenhinweise.

Wer kann Angaben zu der gesuchten Person machen oder hat Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?