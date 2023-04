Aufregung an Münchner U-Bahnhof: Mann stürzt zwei Mal ins Gleisbett

München - Ein 19-Jähriger ist am U-Bahnhof St.-Quirin-Platz in München gleich zwei Mal ins Gleisbett gestürzt.

Die U-Bahn-Fahrerin konnte gerade noch rechtzeitig bremsen. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte eine U-Bahn-Fahrerin am Sonntagmorgen gegen 6.10 Uhr in Obergiesing rechtzeitig eine Vollbremsung einleiten und so einen Zusammenstoß mit dem im Gleisbett liegenden Mann verhindern.

Der 19-Jährige fiel das erste Mal unverschuldet ins Gleisbett und konnte selbst wieder herausklettern. Dann stürzte er erneut, lief ein paar Meter herum und blieb liegen.

Die 57-jährige Fahrerin zog ihn schließlich wieder heraus.

Der nicht alkoholisierte Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde zunächst zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht.