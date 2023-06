Bewaffnete stürmen Shisha-Bar in München und verprügeln Gäste

Als die Polizei in Untergiesing eintraf, hatten sich die Täter aus dem Staub gemacht. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am vergangenen Samstag gegen 1.30 Uhr in die Shisha-Bar in der Tegernseer Landstraße alarmiert.

Mindestens zehn bislang Unbekannte waren mit Eisenstangen und anderen "Hiebwerkzeugen" in die Bar eingedrungen und hatten auf anwesende Gäste eingeschlagen.

Außerdem wurde die Inneneinrichtung der Bar während der Attacke komplett zerstört. Der Sachschaden beläuft sich Einschätzungen zufolge auf über 10.000 Euro.

Laut Polizei wurden drei bulgarische Gäste mit Wohnsitzen in München (32, 37 und 24 Jahre alt) durch Schläge verletzt. "Der 32-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden", berichteten die Ermittler.

Die Täter hatten sich noch bevor die Polizei vor Ort war, aus dem Staub gemacht. Eine sofortige Fahndung nach der Gruppe hatte keinen Erfolg.