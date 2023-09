Bewaffneter Jugendlicher löst Großeinsatz an Münchner Einkaufszentrum aus

Mehrere Polizeistreifen wurden in München zu einer unklaren Bedrohungssituation in einem Einkaufszentrum alarmiert. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde die Einsatzzentrale am Samstag gegen 19.55 Uhr alarmiert, weil ein Mann in Tarnkleidung das Einkaufszentrum in Moosach betreten haben soll.

Zeugen berichten, dass er eine schwarze Schusswaffe an einem Holster getragen haben soll.

Sofort wurden mehrere Streifen zum Einsatzort beordert. Die Ermittler konnten dann einen 16-jährigen Münchner ausfindig machen, auf den die Beschreibung passte.

Bei seiner Pistole handelte es sich um eine täuschend echt aussehende sogenannte "Soft-Air-Waffe". Außerdem trug der Jugendliche ein Einhandmesser bei sich.

Was er im Einkaufszentrum vorhatte, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Der 16-Jährige wurde wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz angezeigt. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Inspektion wurde der Teenager seinen Sorgeberechtigten übergeben, so die Polizei.